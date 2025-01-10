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100 дней у руля города: Светлана Камбулова поблагодарила таганрожцев за доверие и поддержку

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Глава города в своем обращении к жителям обозначила первоочередные задачи на ближайшую перспективу.

Власть

В Таганроге глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале обратилась к горожанам в связи с символической датой — 100 дней нахождения в должности. Она выразила благодарность таганрожцам, которые поддерживают местные власти в их работе на улучшение жизни в Таганроге, и назвала приоритетные направления деятельности на ближайший период.

«Первоочередными задачами считаю: обеспечение безопасности граждан в современных условиях, модернизацию систем водоснабжения, теплоснабжения, совершенствование транспортной инфраструктуры и, конечно, ещё одна важная тема уборка города», — написала Светлана Камбулова.

В течение 100 дней в должности главы города Светлана Камбулова провела немало встреч с депутатами, представителями общественности, бизнес-сообщества, подчеркнув, что мнения и предложения местных жителей играют ключевую роль в совместной работе.

«Понимаю, впереди очень много задач. Убеждена, что совместными усилиями мы сможем достичь хороших результатов. Продолжу вести открытый диалог с вами, дорогие таганрожцы. Ваше мнение — это компас, который помогает двигаться в правильном направлении. Спасибо за вашу активность. Только вместе мы сможем сделать наш город лучше!» — считает глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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