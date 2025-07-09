Главная » Город

10 июля в Таганроге будет работать мобильный «Пункт здоровья»

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Акция «Пункт здоровья» в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону» продолжает свою работу в Таганроге.

Город

«В четверг, 10 июля, с 9.00 до 13.00 медицинский пункт будет работать по адресу: улица Дзержинского, 165 Б — центральная аллея рощи «Дубки», — информирует администрация Таганрога.

Таганрожцы смогут измерить артериальное давление, рост и вес, рассчитать индекс массы тела. Будет доступно экспресс-тестирование уровня глюкозы, холестерина и кислорода в крови, а также электрокардиограмма.

Важно: анализы нужно сдавать натощак!

В медицинском пункте будет работать терапевт, который даст консультацию по результатам обследований.

«Пункты здоровья» в Таганроге продолжат свою работу на протяжении всего летнего периода.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение медики медицина Пункт здоровья роща Дубки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru