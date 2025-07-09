10 июля в Таганроге будет работать мобильный «Пункт здоровья»

Акция «Пункт здоровья» в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону» продолжает свою работу в Таганроге.

«В четверг, 10 июля, с 9.00 до 13.00 медицинский пункт будет работать по адресу: улица Дзержинского, 165 Б — центральная аллея рощи «Дубки», — информирует администрация Таганрога.

Таганрожцы смогут измерить артериальное давление, рост и вес, рассчитать индекс массы тела. Будет доступно экспресс-тестирование уровня глюкозы, холестерина и кислорода в крови, а также электрокардиограмма.

Важно: анализы нужно сдавать натощак!

В медицинском пункте будет работать терапевт, который даст консультацию по результатам обследований.

«Пункты здоровья» в Таганроге продолжат свою работу на протяжении всего летнего периода.

Фото администрации Таганрога