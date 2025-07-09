Главная » #ЖКХ

10 июля почти на сутки часть Таганрога останется без воды

На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Городской «Водоканал» будет вести работы по переключению капитально отремонтированного участка водовода Д 500 мм по ул. Дзержинского.

#ЖКХ

Напомним, из-за сильной изношенности водопровода на участке ул. Дзержинского — от ул. Черняховского до ул. Железнодорожной — часто происходили аварии. От этого страдали жители домов, расположенных в районе Нового вокзала, рощи «Дубки», Артиллерийских переулков и улицы Морозова.

Ремонтные работы на участке протяженностью более 1,7 км начались еще в 2024 году и велись в рамках производственной программы «Водоканала». Сейчас они окончены. Отремонтированный участок необходимо переключить, из-за чего 10 июля на нескольких улицах будут проблемы с водоснабжением.

«10 июля с 9 до 23 часов подача холодного водоснабжения будет осуществляться пониженным давлением в районах улиц С. Лазо, Дзержинского, Морозова, Артиллерийских переулков, Нового вокзала», — сообщает «Водоканал» Таганрога.

Подвоз технической воды к объектам социального назначения и населению будет производиться автоцистернами, согласно заявкам в телефонном режиме. Телефон для заявок: +7 (8634) 319-438, круглосуточно.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал ЖКХ новости нет воды ограничение водоснабжения ремонт водопровода
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru