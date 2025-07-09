10 июля почти на сутки часть Таганрога останется без воды

Городской «Водоканал» будет вести работы по переключению капитально отремонтированного участка водовода Д 500 мм по ул. Дзержинского.

Напомним, из-за сильной изношенности водопровода на участке ул. Дзержинского — от ул. Черняховского до ул. Железнодорожной — часто происходили аварии. От этого страдали жители домов, расположенных в районе Нового вокзала, рощи «Дубки», Артиллерийских переулков и улицы Морозова.

Ремонтные работы на участке протяженностью более 1,7 км начались еще в 2024 году и велись в рамках производственной программы «Водоканала». Сейчас они окончены. Отремонтированный участок необходимо переключить, из-за чего 10 июля на нескольких улицах будут проблемы с водоснабжением.

«10 июля с 9 до 23 часов подача холодного водоснабжения будет осуществляться пониженным давлением в районах улиц С. Лазо, Дзержинского, Морозова, Артиллерийских переулков, Нового вокзала», — сообщает «Водоканал» Таганрога.

Подвоз технической воды к объектам социального назначения и населению будет производиться автоцистернами, согласно заявкам в телефонном режиме. Телефон для заявок: +7 (8634) 319-438, круглосуточно.

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