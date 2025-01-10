10 января в двух районах Таганрога будут отключать свет

10 января в Таганроге пройдут плановые отключения света на некоторых улицах города, энергетики будут проводить технические работы. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 не будет электроэнергии в переулке Итальянском (к ул. К. Либкнехта, Шевченко и пер. Спускному), на улицах К. Либкнехта (к пер. Тургеневскому), Шевченко (к пер. Спускному), Энгельса (к пер. Донскому), Энгельса (к пер. Тургеневскому). А также в доме № 125 по ул. Шевченко и доме № 73 по ул. Энгельса.

В это же время отключат свет в переулке 12-м Новом (к 5-му Линейному проезду), в 3-м и 4-м Линейных проездах и на улице 3-я Линия (к переулку 11-му Новому).

Фото из архива