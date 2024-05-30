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1 июня в Таганроге будет действовать запрет на продажу алкоголя

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В предстоящую субботу, 1 июня, в Таганроге и на территории донского региона будет действовать запрет розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением Международного дня защиты детей. Об этом напоминают специалисты потребительского рынка городской администрации.

Город

Ограничение установлено областным законом Ростовской области от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области». Нарушителям грозят штрафы. Должностным лицам — в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.  

Ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Фото Image by pvproductions on Freepik

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алкоголь новости Таганрог торговля
Таганрогская правда
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